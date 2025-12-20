MSL Volley - Le GFC Ajaccio mal récompensé face à Poitiers

Sanctionné de trois points par la DNACG pour raisons financières, la semaine avait bien mal commencé pour le GFCA Volley. Une période d’autant plus difficile que les Ajacciens restaient sur une mauvaise série de 5 défaites consécutives en MSL.À la faveur de cette dernière rencontre avant les fêtes de Noël, les Gaziers avaient bien l’intention d’offrir un cadeau à leurs supporters même si la tâche s’annonçait une nouvelle fois ardue face à une solide équipe de Poitiers.



Les visiteurs montrèrent d’ailleurs, dès le début du match, l’étendue de leur talent, notamment par l’intermédiaire du puissant Pujol (1-5), (11-14) puis (15-18). Mais à force de détermination et de persévérance, les « Rouge et Bleu » refaisaient peu à peu leur retard dans le money time sous les coups de boutoir de Bala, leur pointu brésilien (21-21), (23-23) Au forceps, les Ajacciens obtenaient ensuite trois balles de set avant de conclure finalement sur une attaque de Patak pour le plus grand plaisir du Palatinu (27-25).



Carton rouge pour Frédéric Ferrandez !

Sur leur lancée, les Ajacciens poursuivent sur leur dynamique dès l’entame de la 2e manche (6-4), malgré les décisions parfois difficiles à comprendre de l’arbitre de la rencontre (11-10), qui aura le don d’électriser le Palatinu. Et même encore plus après le carton rouge adressé à Fred Ferrandez, le coach ajaccien pour contestation. Dès lors, les deux équipes se livrèrent un mano à mano (19-19), (22-22) qui tourna finalement à l’avantage des visiteurs (22-25).



Après un début de 3e manche accroché, le GFCA baissait peu à peu pavillon en milieu de set après un coup de fatigue certain (11-17) puis (17-22). Malgré les bonnes intentions et un retour inespéré à un seul point de retard, les Ajacciens s’inclinaient finalement dans le money-time (23-25). Loin de se décourager, les Gaziers s’accrochaient avec cœur et courage et prenaient les devants dans la 4e manche (10-7) puis (16-10). Dans un set à sens unique et parfaitement maitrisé, le GFCA revenait dans la partie (25-18).



Menant 8-5, les Ajacciens s’inclinaient finalement dans le tie-break face à Poitiers, malgré une volonté de fer et un courage héroïque (15-17). C’est la 6e défaite consécutive du club ajaccien, qui devra se relancer à Toulouse le 30 décembre prochain.

