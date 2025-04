Les championnats de Corse de gym à Porto-Vecchio

Samedi et dimanche le COSEC carrughju Jacky Valli accueillera les championnats de Corse de gymnastique par équipes et individuels, organisés par le club de l'ASPVA, qualificatifs pour les championnats de France. Ce sont les équipes et les parcours régionaux poussins et poussines qui ouvriront le bal samedi dès 10 heures. Un sommet régional qui se poursuivra dimanche à la même heure par les régionaux individuels et par équipes, ainsi que par la deuxième partie des parcours régionaux pour les poussines et les poussins. .