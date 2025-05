Un Bastiais avec 5 ados malades sur les marches du palais du Festival de Cannes

Monter les marches du Festival de Cannes. C’est le rêve qu’ont réalisé cinq adolescents, âgés de 14 à 16 ans, grâce à l’association Arc-en-Ciel. Fondée en 1991 par Monique et Alain Nesme, cette association œuvre depuis 34 ans à réaliser les rêves d’enfants atteints de maladies orphelines, myopathies, mucoviscidose et cancer. Un engagement présent dans toutes les régions de France, et notamment en Corse. “Depuis le début de l’année, trois enfants de la région Corse ont déjà réalisé leur rêve avec l’association”, explique Joël Bazzali, représentant de l'association Arc-en-Ciel pour la zone PACA - Corse. Pour qu’un enfant réalise son rêve, le principe est simple. “Chaque enfant, âgé de 5 à 16 ans, peut choisir le rêve qu’il souhaite réaliser. Il se retrouve ensuite au cœur de son rêve, avec une journée qui lui est entièrement dédiée.”



L’association propose également des “rêves plus” pour les enfants. Le but est de “réunir, sur un même site, plusieurs enfants qui possèdent les mêmes souhaits, ce qui leur permet, ainsi qu’aux personnes afférentes comme les parents, d’échanger et de passer un moment de convivialité pour sortir de leur quotidien”. Depuis quinze ans, ce sont des adolescents passionnés de mode, de cinéma et de mannequinat qui réalisent leur rêve de fouler le tapis rouge de l’un des festivals de cinéma les plus célèbres au monde. Et cette année, l’association Arc-en-Ciel a pu bénéficier d’un soutien de taille. “Les équipes de L’Oréal et de Dessange ont maquillé et coiffé chaque enfant, comme de véritables stars”, précise Joël Bazzali. Festival de Cannes oblige, l’association loue aussi chaque année des tenues pour les adolescents, “robes de gala pour les filles, et smoking pour les garçons”.