Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Maëlyss Galizia ?

Originaire de Piedigriggio, Maëlyss Galizia vit avec un glaucome depuis l’âge de cinq ans et est progressivement devenue malvoyante. Après plusieurs années éloignée du sport, elle a repris la course à pied il y a deux ans avec l’objectif de terminer un jour le marathon de Paris malgré son handicap visuel. Un défi qu’elle prépare pas à pas, accompagnée d’un guide, en apprenant à composer avec les contraintes du terrain, à synchroniser ses foulées et à gagner en confiance.
En 2025, la jeune femme de 29 ans s’est engagée pleinement dans cette préparation, participant notamment à des courses locales, comme la Spassighjta à Bastia, afin de se confronter à des parcours urbains et à l’intensité de la compétition. Car plus loin que la simple performance sportive, sa démarche vise à montrer que le handicap visuel n’est pas incompatible avec l’endurance, l’effort et l’ambition, à condition d’être accompagné et soutenu.
Au-delà de son défi personnel, Maëlyss Galizia souhaite aussi donner une dimension collective à son engagement et nourrit le projet de créer une association dédiée à la course à pied pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, afin de structurer une pratique inclusive en Corse et de sensibiliser au regard porté sur le handicap dans le sport.
Par son parcours et son engagement en 2025, Maëlyss Galizia a fait de la course à pied un vecteur d’espoir et d’ouverture, en mettant son énergie à profit pour démontrer qu’il faut toujours oser avancer malgré les obstacles.
