Dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse organise, en partenariat avec l’Université de Corse, la seizième Tribune des chercheurs. Intitulée « L’environnement de la Corse indépendante : la Méditerranée du XVIIIe siècle (1755-1769) », cette journée d’étude se tiendra le vendredi 20 juin 2025 à la salle des délibérations de la Chambre des territoires de Corse, à Bastia.



Ouvert au public, l’événement rassemblera historiens et chercheurs de 8h30 à 18h30 autour des enjeux politiques, environnementaux et géostratégiques de la Méditerranée à l’époque de l’indépendance corse.