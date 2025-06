Dans le cadre de l’opération « C’est Mon Patrimoine 2025 », la médiathèque des Cannes organise, en partenariat avec le LRA, une sortie exceptionnelle sur le site archéologique de Foce (Argiusta-Moriccio) le mercredi 25 juin, de 10h à 17h.



Au programme : jeu de piste en famille (à partir de 7/8 ans), sensibilisation au patrimoine du Taravu, course en relais et remise de récompenses.

Le départ en car est prévu à 10h depuis la médiathèque pour un trajet d’environ une heure. Prévoir pique-nique, tenue adaptée et réservation obligatoire au 04 95 20 20 30.

Attention, les places sont limitées.