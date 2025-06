Ventiseri : elle décède après une chute à vélo

C.-V. M le Dimanche 15 Juin 2025 à 18:34

Un dramatique accident s’est produit ce fimanche aux alentours de 13h30 sur la commune de Ventiseri, au niveau de Travo. Une femme d’une trentaine d’années a lourdement chuté à vélo, subissant un violent traumatisme crânien.



Aussitôt alertés, les secours se sont rendus rapidement sur place. Une ambulance et un véhicule radio médicalisé (VRM) en provenance de Ghisonaccia ont été mobilisés. Malgré la rapidité d’intervention et les nombreux soins prodigués sur les lieux, la victime n’a pu être ranimée et est décédée peu après l’accident.