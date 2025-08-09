CorseNetInfos
Retour de la canicule en Corse : vigilance jaune à partir de dimanche 09/08/2025 Vescovato – Un feu périurbain rapidement maîtrisé, une personne grièvement brûlée 09/08/2025 En Corse, un mois de juillet morose pour les hôteliers et restaurateurs 09/08/2025 Ball-Trap : Massimo Cotard sacré champion de France de Parcours de Chasse 09/08/2025
Les brèves

Erbalunga et Bastia : Vanité, tout est vanité de l’Ecclésiaste  09/08/2025

 

Le comédien Francescu Raffaelli interprétera Vanité, tout est vanité de l’Ecclésiaste le samedi 9 août à 21 heures à l’église Saint-Erasme d’Erbalunga, puis le lundi 25 août à 21 heures au couvent Saint-Antoine à Bastia.

Ce texte biblique interroge le sens de la vie, la fragilité du destin humain et l’importance de profiter pleinement de l’existence, entre sagesse et incertitude. Spectacle de 60 minutes. Tarifs : 16 € (11 € tarif réduit). Réservations au 06.18.50.28.40.


