Le comédien Francescu Raffaelli interprétera Vanité, tout est vanité de l’Ecclésiaste le samedi 9 août à 21 heures à l’église Saint-Erasme d’Erbalunga, puis le lundi 25 août à 21 heures au couvent Saint-Antoine à Bastia.
Ce texte biblique interroge le sens de la vie, la fragilité du destin humain et l’importance de profiter pleinement de l’existence, entre sagesse et incertitude. Spectacle de 60 minutes. Tarifs : 16 € (11 € tarif réduit). Réservations au 06.18.50.28.40.