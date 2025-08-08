



Le mardi 12 août à 21 heures, le Jardin du couvent Saint-Antoine à Bastia accueillera l’adaptation intégrale du Prophète de Khalil Gibran. Interprété par Francescu Raffaelli et Coraldine Zaïna, le spectacle (90 minutes) mêle mystique orientale et sagesse occidentale à travers la rencontre d’un prophète et d’une devineresse.



Proposé par le Théâtre du Partage, compagnie itinérante en Corse active depuis 2005, il invite le public à un voyage sensible et profond autour de l’amour, du doute et de l’éveil. Tarifs : 16 € (11 € tarif réduit). Réservations au 06.18.50.28.40.

