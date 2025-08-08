CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Camini : deux mois de créations artistiques dans les villages corses 08/08/2025 Sisco reçoit une délégation italienne pour célébrer Santa Ghjulia 08/08/2025 Corte : Les mandolines reviennent ce week-end 08/08/2025 Dramatique sortie de route à Algajola : un mort et six blessés 08/08/2025
Les brèves

Bastia : Le Prophète de Khalil Gibran au couvent Saint-Antoine  08/08/2025

 

Le mardi 12 août à 21 heures, le Jardin du couvent Saint-Antoine à Bastia accueillera l’adaptation intégrale du Prophète de Khalil Gibran. Interprété par Francescu Raffaelli et Coraldine Zaïna, le spectacle (90 minutes) mêle mystique orientale et sagesse occidentale à travers la rencontre d’un prophète et d’une devineresse.

Proposé par le Théâtre du Partage, compagnie itinérante en Corse active depuis 2005, il invite le public à un voyage sensible et profond autour de l’amour, du doute et de l’éveil. Tarifs : 16 € (11 € tarif réduit). Réservations au 06.18.50.28.40.


Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos