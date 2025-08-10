Grève des pharmacies : en Corse, le mouvement se durcit et s’étend au-delà de la grève des gardes

Manon Perelli le Dimanche 10 Août 2025 à 18:30

Alors qu’une grève des gardes est en cours depuis le 1er juillet et est particulièrement suivie sur l’île, la publication ce mercredi au Journal Officiel d’un arrêté prévoyant une baisse progressive des plafonds de remises sur les médicaments génériques et biosimilaires a renforcé la colère des pharmaciens qui annoncent un durcissement du mouvement. Une première journée de fermeture des officines est annoncée pour le 16 août, avant des fermetures reconductibles tous les samedis à partir du 27 septembre.