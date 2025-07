Grève des pharmacies de garde : mobilisation massive en Corse contre les économies imposées aux officines

Selon la présidente de l’USPO Corse, l’impact de cette mesure sur le chiffre d’affaires des pharmacies insulaires serait considérable : « Pour les petites officines, notamment celles de village ou de montagne, cela pourrait signifier la fermeture pure et simple. D’après certaines études comptables, environ 800 pharmacies en France pourraient mettre la clé sous la porte. Pour une officine moyenne réalisant 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires, cela représenterait une perte de 80 000 euros par an, soit l’équivalent d’un poste salarié. En Corse, nos pharmacies rurales sont directement concernées. La remise sur les génériques représente une part importante de leur revenu, négociée à l’époque avec l’Assurance maladie en échange de notre engagement à promouvoir ces médicaments, plus économiques pour la collectivité. »



Sur l’île, environ 80 % des pharmacies de garde ont déjà rejoint le mouvement, un chiffre qui, selon elle, pourrait encore grimper : « Beaucoup ne sont pas encore de garde ce mois-ci et n’ont pas encore envoyé leur déclaration, mais nous pensons approcher les 100 % de participation. Cela montre à quel point la profession est unie et consciente de l’enjeu. Nous demandons le retrait pur et simple de ce décret. Nous refusons d’être la variable d’ajustement du budget de l’Assurance maladie. » Et de rappeler l’engagement constant des officines sur le territoire : « Nous avons toujours été présents, notamment pendant la crise du Covid, souvent seuls à maintenir un lien de proximité avec les patients. Nous faisons notre part. Mais aujourd’hui, cette mesure est injuste et met en péril tout un pan du système de santé de proximité. »



Dans un communiqué publié mardi, l’Agence régionale de santé de Corse indique que « les gardes des pharmacies seront assurées par les officines réquisitionnées par arrêté préfectoral » durant toute la durée du mouvement.