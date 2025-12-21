CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Samedi 20 Décembre 2025 à 21:40

Ce dimanche est encore gris et pluvieux avec des averses puis des pluies fortes qui vont affecter dans la soirée la région bastiaise, le nord de la plaine orientale et le centre-corse. Les températures sont stationnaires.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI.







