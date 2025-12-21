A màghjina - Un filu d’arcubalenu sott’à a Punta Cancellone
Au pied de la Punta Cancellone, un arc-en-ciel discret se dessine dans le voile des nuages, comme une respiration de lumière entre roche et brume. Un instant suspendu, fragile et silencieux, où la montagne semble rappeler que même dans la rudesse du relief, la beauté sait surgir sans bruit.
