A màghjina - Un filu d’arcubalenu sott’à a Punta Cancellone


le Samedi 20 Décembre 2025 à 22:01

Au pied de la Punta Cancellone, un arc-en-ciel discret se dessine dans le voile des nuages, comme une respiration de lumière entre roche et brume. Un instant suspendu, fragile et silencieux, où la montagne semble rappeler que même dans la rudesse du relief, la beauté sait surgir sans bruit.
Si, comme Yann Guedon, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l'adresse : corsenetinfos@gmail.com.







