Décès de José Tomasi, artiste et ancien professeur du lycée de Bastia

C.-V. M le Dimanche 10 Août 2025 à 20:20

José Tomasi, artiste reconnu, historien de l’art et ancien professeur au lycée Giocante de Casabianca à Bastia formé à l'école de José Lorenzi et sa section artistique de l'ancien lycée Marbeuf, est décédé le 8 août 2025 à l’âge de 77 ans.



José Tomasi (Photo Facebook, mairie de Pigna)
Docteur en histoire de l’art et maître de conférences, il avait consacré sa carrière à l’enseignement et à la transmission, marquant durablement plusieurs générations d’élèves et d’étudiants. Passionné par la culture corse, il avait mené de nombreuses recherches et créations autour de La Coltivatione, réforme agraire initiée par Gênes au XVIIᵉ siècle, qu’il avait illustrée dans une œuvre mêlant rigueur historique et sens poétique. Peintre infatigable, sculpteur, spécialiste des cactus, il s’était également investi dans la vie publique en tant que conseiller municipal de Pigna, village où il résidait depuis plus de vingt ans avec son épouse Colette.


Son décès a suscité de nombreux hommages. Le maire de Bastia, Pierre Savelli, a salué « un regard unique sur la Corse » et « un enseignant hors normes ». Le maire de Pigna a rappelé « un passeur de mémoire et un créateur aux multiples talents » qui « n’a cessé d’œuvrer pour la Corse et pour son village ».
Les obsèques de José Tomasi seront célébrées le lundi 11 août à 17 h à la chapelle Sainte-Croix de Bastia. La crémation aura lieu le mardi 12 août à 9 h 30 à Bastia. La famille recevra les condoléances le dimanche 10 août à l’hôpital de Calvi, puis le lundi 11 août à partir de 9 h à la chapelle Sainte-Croix.

 

 





