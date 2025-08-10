- ACTU RÉGIONALE
La Compagnie du Partage de Minuit présentera en août sa création PRUNU – di u to sangue preziosu, sur un texte de Forteleone Arrighi et une mise en scène de Paul-Alexandre Fortini.
Portée par Natale Mamberti, Danaé Sépulcre-Nativi, Andrea Cossu, Louis Starace et Anaïs Lechiara, la pièce propose une parole de théâtre vivante et incarnée, à découvrir dans quatre villages :
11 août à 19h, place de la mairie de Vighjaneddu
12 août à 19h, chapelle Santa Maria Assunta à Quenza
13 août à 19h, place de l’église d’Auddè
14 août à 19h, couvent Saint-François de Santa Lucia di Tallà