Tournée estivale de la pièce Prunu – di u to sangue preziosu





La Compagnie du Partage de Minuit présentera en août sa création PRUNU – di u to sangue preziosu, sur un texte de Forteleone Arrighi et une mise en scène de Paul-Alexandre Fortini.



Portée par Natale Mamberti, Danaé Sépulcre-Nativi, Andrea Cossu, Louis Starace et Anaïs Lechiara, la pièce propose une parole de théâtre vivante et incarnée, à découvrir dans quatre villages :

