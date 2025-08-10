CorseNetInfos
Tournée estivale de la pièce Prunu – di u to sangue preziosu  10/08/2025

 

La Compagnie du Partage de Minuit présentera en août sa création PRUNU – di u to sangue preziosu, sur un texte de Forteleone Arrighi et une mise en scène de Paul-Alexandre Fortini.

Portée par Natale Mamberti, Danaé Sépulcre-Nativi, Andrea Cossu, Louis Starace et Anaïs Lechiara, la pièce propose une parole de théâtre vivante et incarnée, à découvrir dans quatre villages :

  • 11 août à 19h, place de la mairie de Vighjaneddu

  • 12 août à 19h, chapelle Santa Maria Assunta à Quenza

  • 13 août à 19h, place de l’église d’Auddè

  • 14 août à 19h, couvent Saint-François de Santa Lucia di Tallà


