À l’occasion de la fête de l’Assunta Gloriosa, un triduum préparatoire est organisé à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia du mardi 12 au jeudi 14 août. Chaque jour, le chapelet sera récité à 18h30, suivi d’une messe à 19h avec la participation des confréries.



Le vendredi 15 août, jour de la solennité, les messes se succéderont dès 8h, avec notamment une célébration en langue corse à 9h, puis la messe solennelle à 10h30. Cette dernière sera suivie d’un verre de l’amitié offert par l’Associu Assunta Gloriosa. En fin de journée, les louanges vespérales seront suivies d’une procession vers l’église Saint-Joseph à 18h.

