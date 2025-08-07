CorseNetInfos
Les brèves

Riventosa : China solidare ce samedi 9 août  07/08/2025

L’associu Riv’Aiutu, partenaire officiel de l’association INSEME organise une Super China Solidaria (Loto solidaire), samedi 9 août à Riventosa à 18 heures. Afin de garantir le succès de cet événement, des entreprises, des artisans, des commerçants, des producteurs de la région et de Corse ont déjà répondus à nos sollicitations pour offrir de nombreux lots. (Ordinateur, billets bateau et avion, repas restaurant, bons d’essence, matériel électrique, boissons, servante d’atelier et de nombreux lots divers…) et la collecte continuera jusqu’à samedi. Les ressources obtenues seront intégralement allouées à l’association « INSEME » qui œuvre dans le domaine de la santé.
Ce soutien est un atout majeur pour réussir notre initiative, favorisant ainsi la solidarité et l’engagement communautaire. Par ailleurs, nous serons ravis de mettre en avant les différents donateurs durant notre événement.
 Ci serà dà beie è dà manghjà.
 « INSEME » est une association de type loi 1901 reconnue d’Utilité Publique. Elle soutient les personnes qui vivent en Corse (quel que soit leur âge et quelle que soit la pathologie concernée) et qui doivent se rendre sur le continent pour des raisons médicales dans le cadre d’une prise en charge par l’Assurance Maladie.

