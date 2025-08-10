Balagne : la réserve communale de Pietralba à l’épreuve du feu





Conformément aux procédures, les membres de la réserve se sont d’abord assurés que les occupants du véhicule étaient en sécurité, puis ont immédiatement alerté le CODIS 2B. Dans l’attente des pompiers de Ponte-Leccia, José Sauli a donné l’ordre d’intervenir. Grâce au kit d’extinction embarqué sur leur véhicule, les bénévoles ont réussi à ralentir et fixer le feu naissant, permettant aux soldats du feu de procéder ensuite à l’extinction complète du véhicule.





Cet épisode illustre l’efficacité d’une action rapide, même avec des moyens modestes, dès lors qu’elle repose sur une formation adaptée. La réserve communale de Pietralba, comme bien d’autres en Haute-Corse, démontre le rôle complémentaire et préventif que peuvent jouer les citoyens engagés dans la protection de leur territoire. Une intervention qui, au-delà de la théorie, aura marqué les bénévoles par la réalité du terrain – rappelant que leur engagement est tout sauf symbolique.

;Alors que la patrouille effectuait sa mission de veille, un dégagement de fumée a attiré leur attention au niveau du pont barrant le col de Pietralba. Une voiture en feu, stationnée sur le bas-côté, menaçait de propager les flammes à la végétation environnante, attisées par des conditions météo peu clémentes.