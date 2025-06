TF1 : la Corse-du-Sud s’invite dans Petits Plats en Équilibre

Dès le lundi 30 juin, Laurent Mariotte s’installe en Corse-du-Sud pour une série spéciale de son émission Petits Plats en Équilibre, annonce TF1. À l’occasion de la saison estivale, le cuisinier fera étape à Porto-Vecchio, Bonifacio et Zonzapour concocter des recettes de saison, simples et gourmandes, à base de produits régionaux soigneusement sélectionnés. Outre les recettes accessibles, l’émission promet aussi une plongée dans les paysages corses, décor naturel de ce voyage culinaire.





Petits Plats en Équilibre est diffusé du lundi au vendredi avant et après le JT de 13h et à 20h50, ainsi que le week-end à 12h50, 19h50 et 20h50 sur TF1.