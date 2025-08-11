À Bastia, le ministre de la Santé confirme le lancement du nouvel hôpital

Yannick Neuder, le ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, a entamé ce lundi une visite de deux jours en Corse. Dès son arrivée sur l’île, il s’est rendu au centre hospitalier de Bastia, où il a pu découvrir les nouveaux locaux du SAMU ainsi que le service des urgences, qui connaît une régulation depuis le milieu du mois de juillet. Une décision saluée par le ministre. “La régulation a été une bonne chose : habituellement, il y a à peu près 130 passages par jour aux urgences de Bastia, et avec la régulation, on est tombé autour de 90 passages, ce qui permet un accueil de façon plus sereine et de meilleure qualité, et qui permet aussi d'orienter les patients vers un conseil ou une consultation.”





Mais l’enjeu principal de cette visite était surtout de “sanctuariser” le projet du nouvel hôpital de Bastia. Le ministre a notamment annoncé que la ville devrait devenir propriétaire des terrains destinés à accueillir le nouvel établissement d’ici la fin de l’année. “M. le préfet a saisi la présidente du tribunal administratif pour avoir une enquête publique et la maîtrise foncière des terrains, et les commissaires enquêteurs ont été nommés aujourd'hui. D'ici la fin de l'année, la ville sera propriétaire des quinze hectares de terrains, et on va ensuite pouvoir lancer une première pierre de la première tranche en 2026, confirmée à 66 millions d'euros, qui accueillera notamment le centre de longs séjours, la psychiatrie et le centre de réadaptation.”





Le projet global, estimé à environ 300 millions d’euros, sera affiné dans les mois à venir. “Un programmiste va être mandaté pour travailler avec les équipes médicales et paramédicales pour construire le projet du nouvel hôpital et ça va être un projet important sur toute l'année prochaine, pour qu'on puisse vraiment calibrer le besoin. La garantie financière, ce sont les 66 millions de la première tranche, et ensuite, il faudra avoir un projet bien ficelé sur la fin de l'année 2026 pour pouvoir l'estimer clairement et pour pouvoir engager le financement qui correspondra à ce projet”, détaille le ministre.





Des annonces qui ravissent Christophe Arnould, directeur du centre hospitalier. “C'est une venue très positive puisque le ministre est venu pour nous apporter tout son soutien et pour confirmer que l'hôpital de Bastia a bien pris le chemin de la reconstruction, et que ce chemin va aller jusqu'à son terme avec une livraison d'un hôpital reconstruit dans sa totalité.” De son côté, Michel Castellani, député de la première circonscription de Haute-Corse, s’est dit satisfait des annonces, qu’il considère comme “une étape importante franchie” pour le territoire. “Je voulais que le ministre vienne et qu'il prenne conscience de l'obsolescence, de l'insuffisance de l'hôpital : c’est chose faite.” Pour les professionnels de santé, l’annonce est bien accueillie, mais elle suscite quelques réserves. “La chose importante, c'est de continuer à mener à bien l'hôpital. Dix ans, c’est très court en termes de reconstruction d'un bâtiment de la sorte, mais pour les gens qui travaillent, les dix prochaines années seront toujours pénibles”, déclare Stéphane Gherardi, représentant du STC à l’hôpital de Bastia.





Mais si cette annonce réjouit les élus et la direction, certaines voix s’interrogent. Dès son arrivée, le ministre a été interpellé par un collectif de propriétaires des terrains concernés par la future implantation. Un échange s’est tenu devant l’hôpital, durant lequel les membres du collectif ont exprimé leurs inquiétudes quant au manque d’informations sur les modalités de construction. “On est pour l’hôpital, mais on demande simplement des éclaircissements pour savoir comment va se dérouler la construction sur nos terrains, et quelles sont les différentes étapes. On n'a aucune information, on n'a que des échos de prix, et on n'a aucune chronologie dans le timing de la construction. On nous parle d'expropriation, mais on ne sait pas combien, quand, comment. On voudrait avoir un interlocuteur qui soit capable de nous dire les choses.” Face à eux, Yannick Neuder a insisté sur l’importance “d’un projet structurant d’intérêt général pour la Haute-Corse”.



Interrogé à son tour, Pierre Savelli, maire de Bastia, a rappelé que “la procédure de déclaration d'utilité publique va poursuivre son chemin”. “Nous aurons ensuite des négociations amiables avec les propriétaires par rapport à un prix : ceux qui accepteront le prix accepteront le prix, et pour ce qui est des autres, il faudra à ce moment-là passer par la procédure d'expropriation, confiée au juge d'expropriation. Le collectif a été reçu par les personnels du centre hospitalier et par les services de la mairie pour leur parler de la procédure et de l'évaluation. Les discussions vont continuer.”

