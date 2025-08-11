CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Forte chaleur  : EDF déclenche une alerte orange eCorsicaWatt pour anticiper un pic de consommation 11/08/2025 ​« Journées Napoléoniennes » : Ajaccio fête l’Empereur du 12 au 15 août 11/08/2025 5 000 m2 en feu à Arbellara 11/08/2025 Le cardinal Bustillo a consacré la nouvelle église paroissiale de Porticcio 11/08/2025
Les brèves

Calvi : appel aux dons de sang le 19 août  11/08/2025

Calvi : appel aux dons de sang le 19 août


L’Établissement français du sang organise une collecte à Calvi le mardi 19 août, de 10 h à 14 h 30, sur le parking de la salle de spectacle, avenue Christophe-Colomb. L’été, période de baisse de fréquentation, reste pourtant marquée par des besoins constants, voire accrus, en produits sanguins. Les donneurs sont invités à s’inscrire en ligne et à relayer l’information autour d’eux.


Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos