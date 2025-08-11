Calvi : appel aux dons de sang le 19 août



L’Établissement français du sang organise une collecte à Calvi le mardi 19 août, de 10 h à 14 h 30, sur le parking de la salle de spectacle, avenue Christophe-Colomb. L’été, période de baisse de fréquentation, reste pourtant marquée par des besoins constants, voire accrus, en produits sanguins. Les donneurs sont invités à s’inscrire en ligne et à relayer l’information autour d’eux.

