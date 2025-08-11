CorseNetInfos
Canicule : la vigilance orange étendue à toute la Corse


VL le Lundi 11 Août 2025 à 16:26

Déjà placée en vigilance orange depuis dimanche, la Haute-Corse verra la Corse-du-Sud rejoindre ce niveau d’alerte mardi à 12 heures. Météo-France annonce un épisode de forte chaleur durable



Canicule : la vigilance orange étendue à toute la Corse
Après la Haute-Corse lundi, l’ensemble de l’île passera en vigilance orange canicule mardi à 12 heures. Météo-France alerte sur un épisode de forte chaleur appelé à durer, avec des températures en hausse et des nuits particulièrement chaudes.
Les minimales resteront élevées, entre 19 et 23 °C, et pourront atteindre localement 24 à 25 °C sur certaines zones littorales, notamment du côté de Porto-Vecchio et Figari. Les maximales s’établiront le plus souvent entre 32 et 35 °C, avec des pointes prévues à 36-37 °C dans le Sud.

Mercredi, les températures devraient encore gagner 1 à 2 °C par rapport à la veille. Quelques orages, attendus en cours d’après-midi autour de la chaîne centrale, pourraient toutefois apporter un léger rafraîchissement ponctuel.
En France continentale, l’alerte monte également d’un cran : le Rhône, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche passeront en vigilance rouge mardi à midi, tandis que plus de vingt départements supplémentaires seront placés en vigilance orange.
 




