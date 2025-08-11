AOP Brocciu : le Gruppamentu di i Pastori Corsi défend la modification du cahier des charges

Le Gruppamentu di i Pastori Corsi (GPC) prend position dans la polémique sur la révision du cahier des charges de l’AOP Brocciu. Dans un communiqué, l’organisation affirme son « soutien total et inconditionnel » à la présidente Aurélia Sabiani. « Depuis qu’elle a repris la présidence de l’AOP Brocciu, elle a su mobiliser ses équipes pour relancer le syndicat. C’est une fermière respectable et engagée qui défend les intérêts de l’AOP toujours dans la concertation », indique le GPC, qui estime que les reproches formulés à son encontre sont « tout à fait injustifiés ».



Selon le groupement la modification du cahier des charges est « indispensable pour la pérennité de notre signe de qualité » et doit permettre à tous les acteurs de la filière de rester engagés dans la démarche. Le GPC précise que le travail a débuté « il y a une dizaine d’années », avec une large consultation des professionnels, « y compris Casgiu Casanu ». Le document final a été validé lors de l’assemblée générale 2024 du GPC, puis par les trois collèges de l’Ilocc (fermier, apporteur, laitier) et par le syndicat de l’AOP, « en présence de l’INAO et de la présidente de Casgiu Casanu qui n’a émis aucune objection ».



Le GPC dénonce aujourd’hui « beaucoup de mauvaise foi et de désinformation de la part des opposants », qu’il accuse de « manipuler les éleveurs et l’opinion publique ». Le principal point de discorde concerne la possibilité d’utiliser du lait ou du sérum jusqu’à 72 heures après la traite. « En 2025, les avancées techniques et technologiques permettent cette pratique sans altérer la qualité du Brocciu. Elle réduit la pénibilité du travail, diminue les coûts de production et assure au consommateur un produit de qualité à un prix abordable », précisent i pastori.





L’association Casgiu Casanu, à l’origine des critiques, est qualifiée par le GPC de « dissidente » et « restée en dehors de la démarche interprofessionnelle ». Si elle « a tout à fait le droit de s’exprimer », le Gruppamentu estime qu’elle « n’a aucune légitimité à prétendre représenter les fermiers corses », ceux-ci étant représentés au sein du collège fermier de l’Ilocc. Le GPC dit toutefois partager « l’inquiétude » de Casgiu Casanu face aux importations massives de lait par certains laitiers corses, en rappelant que le cahier des charges de l’AOP interdit l’utilisation de ce lait pour le Brocciu.



Pour le Gruppamentu, la controverse actuelle « est malsaine et crée des tensions dans la filière ». Ces oppositions, « dépourvues d’argumentations techniques et économiques », ne reposeraient selon lui que sur « des ressentis et des idéologies déconnectées des réalités ». Le GPC prévient enfin que le retard pris dans la validation du cahier des charges « fait courir des risques d’exclusion de la démarche AOP Brocciu à l’ensemble des fermiers et apporteurs de Corse » et appelle à préserver « l’élan collectif nécessaire à la progression et à l’avenir » de la filière.

