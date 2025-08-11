CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sport auto - Loubet s'impose sur la terre de  Lanzarote 11/08/2025 À Bastia, le ministre de la Santé confirme le lancement du nouvel hôpital 11/08/2025 Canicule : la vigilance orange étendue à toute la Corse 11/08/2025 AOP Brocciu : le Gruppamentu di i Pastori Corsi défend la modification du cahier des charges 11/08/2025

Sport auto - Loubet s'impose sur la terre de Lanzarote


GAP le Lundi 11 Août 2025 à 19:47

Lors du récent week-end Pilouis Loubet a retrouvé la compétition internationale dans le cadre du rallye sur terre Isla De Los Volcanes sur l'île de Lanzarote aux Canaries. Il s'y est imposé.



Sport auto - Loubet s'impose sur la terre de Lanzarote
Répondant à l'invitation du Team privé Sports & You, le Porto-Vecchiais était au volant d'une Citroën C3 R2 avec à ses côtés son copilote Loris Pascaud. Au coeur d'une année sportive de transition, Loubet devait réussir un rallye quasiment parfait en étant à chaque fois, lors des neuf épreuves spéciales qui composaient le Rally  Isla De Los Volcanes, sur le podium de chacune des ES, s'imposant même dans deux d'entre elles l'ES4 Teguise (11,4 km) et Tinajo (12,1 km).
Une très belle performance d'ensemble qui lui a permis de s'imposer devant le très prometteur pilote espagnol Gil Membrado au volant de la Fiesta R2 à 13''9 et Juan Carlos Quintana sur la Skoda R2 à 16''1.
En s'imposant sur la terre de l'île de Lanzarote Pilouis Loubet succède au palmarès de ce rallye à un certain Yohan Rossel




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos