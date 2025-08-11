Sport auto - Loubet s'impose sur la terre de Lanzarote

Répondant à l'invitation du Team privé Sports & You, le Porto-Vecchiais était au volant d'une Citroën C3 R2 avec à ses côtés son copilote Loris Pascaud. Au coeur d'une année sportive de transition, Loubet devait réussir un rallye quasiment parfait en étant à chaque fois, lors des neuf épreuves spéciales qui composaient le Rally Isla De Los Volcanes, sur le podium de chacune des ES, s'imposant même dans deux d'entre elles l'ES4 Teguise (11,4 km) et Tinajo (12,1 km).

Une très belle performance d'ensemble qui lui a permis de s'imposer devant le très prometteur pilote espagnol Gil Membrado au volant de la Fiesta R2 à 13''9 et Juan Carlos Quintana sur la Skoda R2 à 16''1.

En s'imposant sur la terre de l'île de Lanzarote Pilouis Loubet succède au palmarès de ce rallye à un certain Yohan Rossel