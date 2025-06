Championnat de France de Promotion Régionale : Le RC Lucciana bute en quart de finale

RO Giffois bat RC Lucciana 59-32 (28-19)

Stade Eric-Durand.

Pour le RO Giffois: 8 essais: Sousa (3') Orliange (19') Delaunay (30') Piantini (36') Coutaz (59') Lebrun (61') Morris (63') Audinet (74'). 8 transformations: Orliange (3', 19', 59', 61', 63') Lebrun (30', 36') Audinet (74'). 1 pénalité: Orliange (43')

Pour RC Lucciana: 5 essais: Cottin-Bizzone (12') Dionisi (16') Gelmini (40') Peltier (67', 80'). 2 transformations: Mazet (12', 16'). 1 pénalité: Mazet (42'). 1 carton rouge: Ettori (27')





Sur la pelouse de Viry-Châtillon les Luccianais jouaient leur billet pour les demi-finales face au RO Giffois. Le RO Giffois allumait le tableau de marque dès la 3' sur un essai de Sousa bonifié par Orliange. Un avantage que Lucciana annulait sur un essai de Cottin-Bizonne neuf minutes plus tard que Mazet transformait. Les joueurs de David Pocq prenaient même l'avantage à la 16' sur un deuxième essai de Dionisi. Mazet transformait et les Rouge et Noir prenaient la marque 14-7. Dans une entame de match débridée le RO Giffois revenait à hauteur de son adversaire sur un essai d'Orliange (19'). Le sort du match basculait à la 27' quand le Luccianais Ettori écopait d'un carton rouge. Réduit à quatorze, Lucciana était sanctionné trois minutes plus tard par Delaunay qui allait à Dame, Lebrun passait le cuir entre les perches et le RO Giffois repassait devant 21 à 14. A quatre minutes de la pause, Lucciana cédait à nouveau sur un esssai de Piantini que Lebrun transformait. La marque grimpait à 28-14, mais Gelmini, juste avant la pause réduisait la marque en posant le cuit derrière la ligne (28-19).





Dès la reprise les Luccianais maintenaient l'espoir grâce à une pénalité de Mazet (42') qui les ramenait à 28-22. Une pénalité d'Orliange, dans la minute suivante, redonnait une marge de neuf unités au RO Giffois (31-22), avant une succession d'essais qui devait clouer les Rouge et Noir. En l'espace de quatre minutes, Coutaz (59') Lebrun (61') et Morris (63') aplatissaient. A chaque fois Orliange réglait la mire et le RO Giffois s'envolait 52 à 22.

Lucciana sur un essai de Peltier (67') sauvait les meubles, mais à six minutes du terme Audinet inscrivait un huitième essai pour le RO Giffois (59-32). Le cinquième essai de Lucciana oeuvre de Peltier était anecdotique. Au coup de sifflet final Lucciana chutait 59 à 32 à l'issue d'un match qui laisse bien des regrets, surtout quand on joue plus d'une mi-temps à quatorze.