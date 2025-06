Faire revivre Ulysse, Pénélope ou Télémaque au cœur du site antique d’Aleria. C’est le pari du festival Festiv’Aleria Antica, qui revient en 2025 pour sa 4e édition avec un projet original : mettre les mythes d’Homère à la portée des plus jeunes.



De janvier à avril, les artistes de la compagnie sont intervenus dans les écoles primaires et collèges d’une dizaine de communes (Aleria, Bastia, Corte, Ghisonaccia, Calvi, Prunelli di Fiumorbu, Vescovato, Vezzani, Riventosa) pour initier les élèves aux textes et aux figures de l’Iliade et de l’Odyssée. Objectif : les amener à créer et jouer des scènes en lien avec ces récits fondateurs. Depuis le 28 avril, une première série de restitutions a eu lieu sur le site antique. La deuxième phase du festival, programmée du 12 au 17 juin, verra se succéder plusieurs classes sur le Forum du site pour partager le fruit de ce travail collectif.



Les élèves participeront aussi à deux spectacles conçus pour le jeune public. Le premier, "Quelle Odyssée !", est un petit format visuel destiné aux plus jeunes, interprété par Valeria d’Angelo et Viola Centi. Le second, "Ulisse Pazzu Furiosu", met en scène le retour d’un Ulysse vieilli et délirant, dans une comédie familiale pleine de quiproquos, créée par Orlando Forioso, avec les comédiens de TeatrEuropa.



Cette 4e édition du festival propose un espace de rencontre entre jeunes, artistes et patrimoine. À travers ce projet, TeatrEuropa poursuit son travail de transmission culturelle et de médiation vivante des grands textes. La suite du festival est prévue pour l’été 2025, avec une programmation tout public, fidèle à l’univers antique.