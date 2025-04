Atelier-philo Famille samedi à Bastia

Organisé en partenariat entre le réseau des médiathèques de la Ville de Bastia et la Casa di e Scenze, le centre culturel l’Alb’oru abritera ce samedi 5 avril de 10h à 11h un atelier-philo famille dont le thème sera : « Transformer la nature, est-ce la détruire ? »



« Transformer la nature, est-ce la détruire ? Voilà une question intéressante, du moins depuis le temps des Sapiens, voire celui des néandertaliens qui semblent transformer la nature, d’abord, a priori, pour leur survie… Ce que semble nous dire Rousseau dans son Discours sur l’origine et les fondements des inégalités parmi les hommes, c’est que l’Age d’Or de notre humanité, remonterait aux sociétés tribales » disserte déjà le meneur de jeu de cette manifestation Christophe Di Caro. « Ces sociétés que nous appelions jadis en occident « primitives » faisaient de l’autarcie et de la répartition équitable du travail entre chacun de ses membres, le type de fonctionnement idoine n’engageant pas de comportements corruptibles ou corrompus. Comme les autres espèces sur la terre, l’homme semblait transformer la nature ou du moins la modeler… sans ne jamais lui manquer de respect. D’ailleurs, la religiosité dominante à cette époque était l’animisme (les âmes se réincarnent dans tout ce qui est vivant), c’est dire ! Mais, s’il peut être vrai que selon l’auteur « l’homme est naturellement bon » la société semblerait le corrompre. Et cela arriverait au contact d’autres tribus, dans une volonté de puissance où la survie se transforme en volonté de domination sur ses propres ouailles d’une part, puis sur les autres tribus. La nature deviendra donc ce faire-valoir pour dominer : on crée des frontières, on cherche à les étendre, à les exploiter, à les défendre, coûte que coûte. L’homme, naturellement bon, aurait-il alors changé sa propre nature douce et bonne, au contact de cet « Autre » qu’il faut dominer ? Si ce n’est plus pour sa seule survie, transformer la nature ne serait pas en réalité un véritable acte de destruction ? » questionne encore le philosophe bastiais. On en saura ou apprendra plus samedi de 10h à 11h à la Médiathèque de l’Alb’Oru.