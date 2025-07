Festival du film de Lama, une nouvelle édition toujours tournée vers le monde

Du 26 juillet au 1er août, le village de Lama s’apprête à accueillir une nouvelle édition de son Festival du Film, placée une fois encore sous le thème évocateur : Chroniques d’un village-monde. Présenté par Maria Stefana Sammarcelli, coordinatrice du festival, cet événement ancré dans la ruralité insulaire n’en demeure pas moins résolument ouvert sur les quatre coins du globe. « Cette année, on a des films qui viennent de Thaïlande, d’Iran, des quatre coins du monde. L’idée est vraiment de proposer un regard pluriel sur le monde », confie Maria Stefana Sammarcelli. La programmation met en lumière trois réalisatrices avec lesquelles le festival engage une collaboration inédite avec la marque de prêt-à-porter Mare du Latte. Celle-ci remettra un prix de la réalisatrice féminine, parmi les films sélectionnés : Nino de Pauline Loquès, TKT de Solange Cicurel et Dites lui que je l’aime de Romane Bohringer, fidèle du festival. « A cette occasion, nous rendrons un hommage à Émilie Dequenne. Cela nous tenait particulièrement à cœur. Les trois réalisatrices seront présente à Lama ». precise la coordinatrice du festival.



Parmi les temps forts de cette 31e édition, la projection de la Palme d’or 2025, Un simple Accident de Jafar Panahi, événement marquant pour les cinéphiles, mais aussi une belle programmation jeune public avec, en ouverture, le film d’animation Flow, l’histoire tendre et malicieuse d’un petit chat noir.

Côté compétitions, les courts-métrages restent fidèles à l’identité du festival. La ruralité, l’insularité et les œuvres corses en priorité. " S’y ajoute une compétition documentaire, nouvelle venue cette année, aux thématiques variées. En parallèle, un hommage particulier sera rendu à une île, dans une démarche toujours attentive à l’écho entre territoires, cultures et créations » continue Maria-Stefana.





Des ateliers pour petits et grands

Comme chaque année, les ateliers sont au cœur du festival et destinés à tous . « L’atelier de réalisation pour les enfants, véritable pilier du festival, les accompagne de l’écriture au tournage jusqu’à la projection de leur film, le soir, sur le site de la piscine » précise-t-elle. Auquel viennent s’ajouter un atelier de chant mené par Brice Lebert du Centre d’art polyphonique de Corse, un atelier d’écriture de scénario Ludovic Pion Dumas, ou encore des masterclasses données par Igor de Chaillé, qui a reçu le Molière 2025, ou Gabriel Le Bomin. Un focus nature est également prévu en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Corse autour d’un documentaire sur les rapaces. Tous les ateliers sont sur inscriptions



Les projections se tiendront comme toujours sur les sites emblématiques du festival : La Piscine, l’Umbria, la Casa di Lama et u Mercatu. Côté invités, le festival attend la venue de Laurent Lafitte pour l’ouverture et Sami Outalbali, les réalisatrices féminines, ainsi que des artistes comme Frédéric Farrucci, Alexis Manenti ou encore Cédric Appietto.



Pour Maria Stefana Sammarcelli, « ce festival avance avec un esprit d’innovation, tout en gardant ce qui a fait son succès. Ce qui fonctionne, on le garde. Ce qui peut évoluer, on tente, on essaye ». Une dynamique confirmée par la trésorière Chantal Massiani, saluant « une belle santé pour le festival, sans déficit l’an dernier, et une fidélité grandissante du public comme des partenaires ».