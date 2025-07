Saint-Florent : une plainte contre un voleur… à quatre pattes

Ce n’est pas le genre d’affaire qu’on traite tous les jours au commissariat de Bastia. Le 22 juillet, une personne s’y est présentée pour déposer plainte… contre une vache. Ou plus exactement contre un voleur de sacoche, cornes comprises, aperçu en flagrant délit sur la plage du Lotu, à Saint-Florent.

Alors qu’il se baignait paisiblement, le plaignant a vu sa sacoche disparaître, emportée par un bovin accompagné de deux complices. Le temps de sortir de l’eau, le trio avait déjà pris la tangente. L’un d’eux arborait fièrement la ceinture de la victime autour du cou, façon trophée de plage.



Heureusement, un témoin de la scène a eu la présence d’esprit de photographier l’animal voleur, sacoche au museau. Une image qui a été transmise à la police, mais aucune identification formelle de l'animal n’a pu être faite à ce stade. Une chose est sûre : les bêtes étaient en divagation. Et les autorités rappellent qu’en pareil cas, il ne faut pas tenter d’intervenir soi-même. En cas de rencontre avec des bovins non encadrés, il est recommandé de prévenir la mairie ou les forces de sécurité intérieure au 17.



Si vous reconnaissez le suspect à cornes sur la photo, ou si vous avez des éléments susceptibles de faire avancer l’enquête, le commissariat de Bastia est preneur. L’animal, lui, reste présumé innocent… jusqu’à preuve du contraire.