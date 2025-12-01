U tempu in Corsica
Le temps est pluvieux et très nuageux sur le Cap Corse et la région bastiaise. Ailleurs c'est une succession de passages nuageux et d'éclaircies avec, surtout sur Bastia, quelques petites rafales de Tramuntana. Les températures maximales varient entre 9 et 14 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo