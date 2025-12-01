CorseNetInfos
A màghjina - Saone sott’à u celu d’inguernu


le Vendredi 5 Décembre 2025 à 07:46

Le golfe de Sagone en décembre : rien de mieux que cette superbe image de Jean-Claude Camü pour célébrer ce mois qui est pour lui "un cadeau, un instant partagé, où le temps ralentit… pour mieux nous rapprocher"
Si, comme lui vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







