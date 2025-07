Girolata retrouve un service postal de proximité : un relais de La Poste rouvre ses portes à la capitainerie

Dans un décor de carte postale, au cœur de la Réserve de Scandola, Girolata se dote à nouveau d’un relais postal. Installé à la capitainerie, ce La Poste Relais Osani-Ghjirulatu propose depuis fin avril une palette de services essentiels, cinq jours sur sept. Une avancée concrète pour cette micro-communauté de la côte ouest, qui n’est accessible que par la mer ou à pied, après une longue marche. « La Poste et Girolata ont en commun une histoire riche et ancienne. Cette ouverture vient raviver tant de souvenirs, notamment celui du regretté Guy Ceccaldi, le facteur de Girolata. En ouvrant ce relais, on rapproche du service public des citoyens très isolés géographiquement », a déclaré le maire d’Osani, François Alfonsi, lors de l’inauguration quia. aeu lieu ce 23 juillet.



Dans un espace dédié et identifiable, les usagers peuvent désormais affranchir et déposer lettres, colis, recommandés, acheter des timbres ou des enveloppes pré-affranchies. Le retrait des recommandés sera bientôt possible. Cette ouverture vient compléter l’offre du bureau de Porto et renforcer la couverture postale de la région.



Le relais est né d’un partenariat entre La Poste et la capitainerie, signé pour une durée de trois ans. Il s’inscrit dans la stratégie d’ancrage territorial du groupe, qui privilégie les partenariats de proximité pour maintenir ses services dans les zones à faible densité. Jean-Philippe Poma, directeur exécutif de La Poste en Corse, l’a rappelé : « Dans ce territoire authentique et préservé, l’installation d’un relais postal démontre notre détermination à faire de la proximité une force. […] Ce lieu emblématique pose un défi quotidien : celui de maintenir le lien social, économique, citoyen. Et c’est précisément pour préserver ce lien que nous avons agi. » L’initiative a été saluée comme un symbole de solidarité insulaire. « Ce relais est le fruit d’un dialogue constant entre La Poste, les élus, les services de la commune et les habitants. Il montre qu’une modernité adaptée à la ruralité est possible, en respectant les spécificités de notre territoire », a poursuivi Jean-Philippe Poma.