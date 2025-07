La ville de Bastia dévoile sa programmation culturelle 2025-2026

La Ville de Bastia a dévoilé ce 23 juillet sa programmation culturelle pour la saison 2025-2026. Principale scène de la ville en raison de la fermeture du théâtre municipal pour une rénovation complète, le centre culturel L’Alb’oru, dans les quartiers sud, proposera dès le mois de septembre « plus d’une trentaine de manifestations et de spectacles », indique Éloïse Casanova, la programmatrice du lieu : « On retrouvera l’humoriste Marine Leonardi, mais aussi la pièce de théâtre La prochaine fois tu mordras la poussière, tirée du roman de Panayotis Pascot, qui a été un grand succès parisien. » Côté musique, on retrouvera sur la scène du centre culturel le rappeur Roméo Elvis, dans le cadre du East Side Festival, mais aussi Orange Blossom, un groupe mêlant électro et musiques du monde. La danse sera également présente dans la programmation, égrène Éloïse Casanova : « Avec Mehdi Kerkouche, un chorégraphe très esthétique et accessible, que l’on retrouvera à L’Alboru mais aussi dans la programmation hors les murs. »



Une saison 2025-2026 construite « autour de la thématique du voyage, pour nous emmener à explorer notre âme d’enfant et la découverte des autres. Avec l’objectif d’ouvrir des perspectives et d’interroger notre monde », conclut la programmatrice.



Une deuxième saison sans théâtre municipal



Pour la deuxième saison consécutive, la Ville de Bastia doit faire sans son théâtre municipal. « On a eu une année pour se rôder et expérimenter », commente Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia en charge de la culture. « Ce que nous proposons, c’est de renforcer la programmation de L’Alb’oru et celle hors les murs pour pallier la fermeture du théâtre. Nous ne sommes pas sur des jauges de 800 personnes, mais nous continuons à offrir des spectacles, et pour nous, c’est le principal. En essayant de toucher tous les publics dont un festival de rap tout en mettant à l’honneur la création insulaire, mais aussi un axe méditerranéen. »



Réinventer la scène et repenser les formats



Une contrainte qui impose d'adapter la programmation, explique Delphine Ramos, directrice des affaires culturelles de la ville : « Le choix a été fait de pérenniser une programmation culturelle pendant la fermeture du théâtre. Ce n’est pas un exercice évident. Le choix a été de mettre la ville en scène avec plusieurs lieux : la cour du musée, le Mantinum... Nous aurons même des spectacles dans la salle des mariages de la mairie. » La nouvelle Conca Marina et son théâtre de verdure, récemment inauguré sur le Vieux-Port de Bastia, sera également utilisé.



« Les formes vont être différentes. Au théâtre, on pouvait accueillir de grandes formes. Évidemment, on doit réinventer les formes artistiques. » ajoute Delphine Ramos. « On continue de travailler avec U Teatrinu, qui était déjà programmé au théâtre, et Noël Casale, qui mettra en scène Roméo et Juliette. Avec les artistes extérieurs, nous allons faire preuve d’innovation et proposer des cartes blanches ou encore des performances dans l’espace public, avec Barbara Carlotti ou Thomas de Pourquery, qui joueront hors les murs. »