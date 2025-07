Samedi 26 juillet à 21h30, dans le cadre du Festiv’Aleria Antica 2025, la Collectivité de Corse et la compagnie TeatrEuropa accueillent le spectacle Odysseo – Odysseus Superstar de la compagnie italienne VAN (Syracuse, Sicile).Présenté sur le site antique d’Aleria, le spectacle revisite avec humour et poésie le mythe d’Ulysse. Sur scène, cinq comédiens incarnent les grandes figures de la mythologie dans une mise en scène dynamique, mêlant comédie musicale, Commedia dell’Arte, théâtre d’ombres et déguisements.Entre ironie et narration chantée, les Musi (au masculin) déroulent le parcours du héros d’Homère, jusqu’à sa transformation en Odysseus. Un voyage théâtral et sonore, à la fois ludique et irrévérencieux, pour petits et grands.



Entrée gratuite. Réservations au 06 19 15 50 59.