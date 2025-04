Monte : Deux nouveaux recours déposés contre le projet d’usine de traitement des déchets

Le premier recours, déposé au fond, vise à obtenir l’annulation pure et simple du permis de construire délivré par la mairie de Monte. Le second, un référé suspension, sera examiné dès le 16 avril prochain, et demande la suspension immédiate des travaux dans l’attente d’un jugement sur le fond.



Les opposants dénoncent le lancement des travaux sans attendre l’expiration des délais de recours. D’importants moyens de chantier ont été mobilisés dès l’obtention du permis, pour une installation que les requérants jugent "disproportionnée, coûteuse et mal située."



Selon les requérants, le site choisi se trouve en zone naturelle de culture (ZNC) et en espace stratégique agricole (ESA), à proximité du fleuve Golu. "Ces terrains sont classés comme parmi les plus riches en potentiel agricole", et sont donc, en principe, inconstructibles. Selon les associations, l’artificialisation de ces terres irait à l’encontre des principes de protection des sols et de souveraineté alimentaire.