Centre de tri de Monte : les associations environnementales A Spiriata et U Levante saisissent la justice

Le centre de tri et de valorisation des déchets prévu à Monte continue de susciter des oppositions. Deux semaines après l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation par le SYVADEC, les associations environnementales U Levante et A Spiriata annoncent qu’elles saisiront le tribunal administratif pour contester la légalité du projet et tenter de stopper les travaux en cours.

Les deux associations dénoncent de nombreuses irrégularités, notamment un non-respect du Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc). Selon eux, le centre de tri est construit sur cinq hectares classés en espace stratégique agricole (ESA), une zone censée être préservée pour l’agriculture et l’élevage. Outre cette contradiction avec le Padduc, U Levante et A Spiriata mettent en avant un risque environnemental majeur. Le site est situé à proximité immédiate du Golu, un secteur où les conséquences d’une exploitation industrielle pourraient, selon elles, engendrer des nuisances et un risque de pollution.



Une double action en justice

Pour tenter de bloquer le projet, U Levante et A Spiriata engagent deux procédures distinctes. La première, une requête en annulation du permis de construire, vise à remettre en cause la légalité même du projet devant le tribunal administratif. En parallèle, un référé sera déposé pour demander l’interruption immédiate des travaux. Dans leur argumentaire, les associations ont publié sur le site de U Levante des photographies montrant que, malgré le lancement du chantier, la zone accueille encore des troupeaux en pâturage. "Le contraste est saisissant", commente U Levante. "D’un côté, de paisibles brebis et leur berger, de l’autre, des sols de forte potentialité agricole mis à nu, arasés par de très volumineux engins, perdus. Toute la Corse actuelle dans ces deux images."