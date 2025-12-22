U tempu in Corsica
Le temps, agité, est à l'orage toute la journée du nord au sud. Les températures maximales chutent de quelques degrés. Le thermomètre ne dépasse pas 15. Les rafales de vent de sud-est atteignent jusqu'à 70km/h sur Bastia et sa région.
