U tempu in Corsica

le Lundi 22 Décembre 2025 à 07:05

Le temps, agité, est à l'orage toute la journée du nord au sud. Les températures maximales chutent de quelques degrés. Le thermomètre ne dépasse pas 15. Les rafales de vent de sud-est atteignent jusqu'à 70km/h sur Bastia et sa région.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







