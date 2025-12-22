CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l'info corse en libre accès
A màghjina - Chjaru di luna nant’à Calvi


le Lundi 22 Décembre 2025 à 07:43

Il y a quelques jours à Calvi, la lune dominait le ciel et projetait sa lumière sur la baie, traçant un long reflet argenté à la surface de la mer. Le littoral rocheux se découpait dans la pénombre, tandis que les nuages, lentement étirés à l’horizon, accompagnaient cette scène nocturne paisible. Une image de calme et de profondeur, entre ciel, mer et reliefs.
Si, comme Pascale Camilli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







