U tempu in Corsica
Le temps est très nuageux avec des pluies passagères qui, parfois orageuses, sont actives dès le matin et se maintiennent dans l'après-midi donnant de bons cumuls sur l'Ouest. Le vent est toujours sensible avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Les températures maximales varient entre 14 et 16 degrés.
La plage de Grigione (Annick Medori)