Handball N2 : A mi-parcours, Corte – Ile-Rousse peut garder espoir

Malgré une mauvaise entame de championnat, Corte – Ile-Rousse a prouvé qu’elle avait les capacités de bien faire dans ce championnat de Nationale 2.

Exactement. Nous partons mal, mais nous avons joué de malchance. Nous étions prêts pour bien débuter ce championnat et nous avions fait tout ce qu’il fallait durant notre préparation physique. Et quand est arrivé le jour J pour entamer notre championnat à Marseille, il nous manque Saura, Berenyi et le gardien remplaçant de Ribeiro. Nous partons sans trois titulaires et nous arrivons à accrocher l’une des plus grosses cylindrées de la poule pour lancer notre saison. Si nous gagnons ce match, je suis persuadé que nous battons Istres, Antibes et Bagnols dans la foulée. Malheureusement, la guigne nous a poursuivis et nous sommes tombés dans une dynamique négative. Nous avons manqué de réussite malgré tous les efforts des joueurs à l’entraînement et durant les matchs. De surcroît, nous n’avons jamais eu l’équipe au complet, sauf contre Agde à la maison, lors du dernier match aller. Je pense que sur la phase retour on devrait vraiment être davantage dans le positif que dans le négatif. Sur le bilan de la première phase, c’est rageant car nous ne devons perdre ni à Bagnols ni faire match nul à Antibes et à Villeneuve-Loubet. En réalité nous devrions avoir 5, voire 6 victoires au lieu de trois. Et là, nous nous retrouvons avec 6 défaites. Nous avons montré du caractère en allant gagner à Frontignan par exemple. L’an passé, à pareille époque, nous avions un point de plus au classement, mais nous n’avions pas pris de points à l’extérieur, à l’inverse de cette année où nous avons un nul et une victoire.



Est-ce-que la victoire à Frontignan a constitué un déclic pour vos joueurs ? Est-ce-que cela leur a montré qu’ils avaient la possibilité de mieux faire ?

Totalement. D’autant que nous perdions de 7 buts à la 32e minute de jeu. Nous avons réussi à renverser le match en réalisant une deuxième période brillante à tous les niveaux pour nous imposer. S’il n’y avait pas eu cette victoire, nous serions bons derniers à ce stade de la compétition.



Malgré tout, il y a de nombreux motifs de satisfaction dans cette équipe avec, par exemple Lenny Saura, 6e meilleur buteur avec 75 réalisations ou encore Niang, 11e avec 49 buts. Sans oublier Ribeiro, 7e meilleur gardien sur 35, avec 4 matchs en moins !

Nous avons une base avant qui est performante aujourd’hui avec Saura, Berenyi et Niang. Tandis que la ligne défensive est aussi efficace avec Ribeiro dans les buts mais aussi Sroka qui est 15e meilleur gardien. Et nous avons d’ailleurs gagné à Frontignan avec Sroka. Il faut préciser qu’il est venu chez nous pour être éducateur et finalement il se retrouve sur la feuille de matchs tous les samedis ! Il nous donne un sacré coup de main. Pour le reste, c’est plus que positif. Nous sommes exigeants en mettant en place 4 entraînements par semaine. Et puis nous avons misé sur la carte locale puisque sur 14 joueurs il y a dix Corses qui sont alignés et cela constitue une très belle satisfaction et une fierté pour nous.



Comment peut-on expliquer que Niang, qui était meilleur buteur l’an passé, ne réussit pas la même saison ?

L’an passé les ailiers auraient pu marquer autant de buts que Saura et Berenyi, mais ils ont été beaucoup moins efficaces. Quant à Niang, il avait 11 buts de plus à la même période l’an passé. Mais cette année, il est davantage surveillé, il manque de réussite et surtout les gardiens ont visionné les matchs et le connaissent aujourd’hui ce qui explique qu’il soit un peu plus en difficulté. Et puis lorsque l’an passé ses poteaux étaient rentrants, cette année, ils sont sortants ! A Frontignan, sur 18 tirs il marque 10 fois et il touche 8 fois les poteaux ! Et ce qui nous change par rapport à l’an c’est que nos ailiers sont vraiment plus efficaces, sans compter que nous sommes également meilleurs dans l’entre jeu, nous avons progressé et pris en maturité. Je pense que la deuxième phase sera d’une tout autre mouture si nous retrouvons les Gimenez, Pannequin-Poggioli et Aillot comme ils l’ont té face à Agde. Ils étaient vraiment d’un niveau au-dessus.



La mayonnaise commence à prendre entre les jeunes joueurs et les anciens plus expérimentés que sont Gimenez, Niang, Rafini ou encore Galibert ?

La nouvelle génération est différente, elle ne s’investie pas come le font les anciens. Ils n’ont pas cette mentalité de conquérants. J’aimerais qu’ils soient investis pendant le match, bien sûr, mais également durant les entraînements, et surtout qu’ils pensent un peu au groupe. S’il ne faut pas faire quelque chose pour être en forme, ils ont du mal à ne pas le faire.



Le premier des matchs retours aura lieu le 7 février face à Marseille, leader. Vous craignez ce match ?

Non, car nous aurons en tête ce dernier match contre Agde, 3e. Tout le monde a pris conscience des qualités du groupe. Il n’y a que La Crau qui nous a montré qu’ils étaient meilleur que nous. Tous les autres, nous les avons regardés dans les yeux.



Agde est match référence pour vous ?

Quasiment oui, et c’est le meilleur des matchs que nous ayons faits, même si nous aurions dû gagner de 7 ou 8 buts d’écart. C’est une nouvelle saison qui démarre avec un gros état d’esprit en ayant ce dernier match en tête. Et puis, la phase retour nous est plus favorable puisque nous recevons 6 fois sur 11. C’est important d’autant que nous recevrons Antibes, Frontignan, La Valette et Bagnols qui sont des équipes mal classées. Et il va falloir venir gagner chez nous ! Pour l’heure c’est la pause de Noël, nous reprenons les entraînements le 5 janvier prochain, même si les joueurs ont un programme physique à faire chacun chez soi…

