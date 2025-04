L’association Velocità organise une « vélorution » ce mercredi 9 avril 2025 à 18h30 à Ajaccio. Cette sortie à vélo conviviale et ouverte à tous partira des locaux de l’atelier Velocità (terre-plein de la gare, dans les locaux de SCOPA) pour un parcours sur la voie verte du fond de baie jusqu’au rond-point du Ricanto.





L’objectif ? Rendre les cyclistes plus visibles, encourager la pratique du vélo en ville et fédérer les usagers autour d’une mobilité douce. Gilets réfléchissants, lampes et objets lumineux sont de rigueur pour cette sortie nocturne à deux roues. Skates, trottinettes ou rollers sont également les bienvenus. En cas de mauvais temps, l’événement sera reporté.





Plus d’infos : événement Facebook ou contact direct avec l’association.