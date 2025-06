Création d'un pôle contre la criminalité organisée en Corse : une avancée saluée mais pas sans réserves

L’annonce était attendue depuis plusieurs mois. Jeudi à Bastia, Gérald Darmanin a confirmé jeudi 5 l’installation d’un pôle

dédié au traitement des affaires liées au crime organisé insulaire. Une annonce qui confirme la ligne esquissée devant l’Assemblée de Corse en février, au cours de la session spéciale consacrée à la lutte contre la criminalité mafieuse.

Dans ce dispositif inédit à l’échelle nationale, Bastia devient le centre judiciaire du traitement des affaires de criminalité organisée en Corse, avec une montée en puissance progressive : 57 postes supplémentaires – magistrats, greffiers, assistants – seront créés d’ici 2027, dont 17 pourvus par des magistrats. Les premiers renforts sont attendus dès septembre.

anticriminalité



« Une grande satisfaction » pour la cour d’appel

Du côté des juridictions, l’annonce est bien accueillie. Pour Hélène Davos, première présidente de la cour d’appel de Bastia, « la lutte contre la criminalité organisée va être totalement réorganisée » et cette réforme constitue « une grande satisfaction ». Elle salue un dispositif « comme une fusée à plusieurs étages » : « Le très haut du spectre va être jugé à Paris par le Parquet national, la JIRS de Marseille continuera de traiter les assassinats. Ce nouveau pôle, installé à Bastia, va s’emparer des problématiques comme les extorsions, qui ne sont pas gérées en Corse actuellement. Avec plus de moyens, nous pourrons nous emparer de plus de problématiques. »



Même discours pour Jean-Jacques Fagni, le procureur général près de la cour d’appel de Bastia : « C’est un projet mûrement réfléchi et nous avons offert au ministre un certain nombre de documents sur la criminalité corse. C’est la suite logique, avec la présentation de moyens nouveaux pour lutter efficacement contre la criminalité organisée au niveau régional. Ce pôle de lutte va nous donner des moyens complémentaires : en magistrats, en fonctionnaires, en assistants spécialisés en matière d’analyse criminelle. Cela va renforcer nos actions dans des domaines où nous ne sommes pas absents, mais dans lesquels nous ne sommes pas totalement efficaces. » Objectif affiché : obtenir des résultats sur le terrain dans un contexte où la Corse semble s’enfoncer de plus en plus dans une spirale désastreuse et mortifère : incendies à répétition, assassinats, victimes collatérales. Pour Hélène Davos : « Il y a une urgence. Nous sommes dans un moment que je qualifierais de basculement. L’attente de nos concitoyens est légitime et nous oblige, nous professionnels, à être au rendez-vous. »