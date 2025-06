Le Rotary de Porto-Vecchio organise le samedi 7 et le dimanche 8 juin dans les locaux du club de Golf de Lezza, situées sur la route de Bonifacio, une vente d'art caritative, peintures et sculptures, au profit de l'association Handicap Extrême Sud. Celle-ci se déroulera de 13 heures à 18 heures le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Pour de plus amples informations, il convient de contacter le 06 80 65 51 54.