Furiani : une personne heurtée mortellement par un train

Le conducteur du train ainsi que les contrôleurs, profondément choqués, ont été pris en charge. Les Chemins de Fer de la Corse (CFC) ont organisé l’acheminement des passagers et une cellule médico-psychologique a été activée par le Centre hospitalier de Bastia.

Onze sapeurs-pompiers, le SAMU ainsi que les forces de l’ordre sont intervenus sur les lieux pour sécuriser la zone et coordonner les secours.

Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.



