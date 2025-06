CORSICA linea fait don des moteurs du Méditerranée à deux écoles maritimes

CORSICA linea a offert trois moteurs diesel issus du ferry Méditerranée à l’École nationale supérieure maritime (ENSM) de Marseille et au Lycée maritime de Bastia. Ce don, réalisé les 9 et 23 mai derniers, comprend également des pièces détachées, des manuels techniques et des plans. Les moteurs de 14 tonnes, extraits lors d’un arrêt technique majeur à l’hiver 2025, serviront désormais de supports pédagogiques inédits pour les élèves et futurs marins. Cette opération s’inscrit dans un vaste programme de modernisation du Méditerranée, emblématique car-ferry de 35 ans, rénové pour répondre aux nouvelles normes environnementales de la zone SECA Méditerranée.