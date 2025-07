Déchets ménagers : la Corse produit plus, trie encore trop peu

Après deux années de baisse, la production de déchets ménagers et assimilés est repartie à la hausse en Corse en 2024. C’est l’un des enseignements du dernier rapport publié par l’ODEM Corsica, l’Observatoire régional animé par le Syvadec, qui dresse chaque année un bilan chiffré de la gestion des déchets dans l’île. Selon cette édition 2024, 219 693 tonnes de déchets ont été produites dans la région, soit une hausse de 2 % par rapport à 2023. Cela représente 632 kg par habitant permanent, un chiffre supérieur de 16 % à la moyenne nationale (547 kg par habitant, source : ADEME) mais en léger recul par rapport aux autres zones touristiques françaises (670 kg/hab.).



Cette augmentation rompt avec la tendance à la baisse observée depuis 2020. Elle s’explique par plusieurs facteurs combinés : croissance démographique, hausse des activités économiques… mais surtout pression touristique. Le rapport s’appuie sur le coefficient de variation saisonnière (CVS) pour évaluer l’impact du tourisme sur la production de déchets. Résultat : près de 51 000 équivalents habitants s’ajoutent en moyenne à la population permanente sur l’année 2024. Ces visiteurs ont généré plus de 27 600 tonnes de déchets, soit 13 % du total régional annuel. Cette pression supplémentaire contribue à faire de la Corse l’une des régions françaises les plus productrices de déchets par habitant, avec un ratio encore supérieur à celui de la moyenne nationale (547 kg/hab), bien que légèrement en dessous d’autres zones fortement touristiques (670 kg/hab).



Face à cette production importante, le tri sélectif progresse mais reste très insuffisant. En 2024, le taux de tri régional s’établit à 39 %, contre 38 % l’année précédente. Une légère hausse portée par l’augmentation des collectes d’emballages (+10 %) et de biodéchets (+9 %). Le verre reste stable, tandis que le papier poursuit sa baisse (-11 %), pour la sixième année consécutive. Pourtant, le potentiel de tri est loin d’être épuisé. L’analyse détaillée du contenu des poubelles grises menée dans toutes les intercommunalités montre que 78 % des ordures ménagères pourraient être triées et valorisées. C’est huit points de plus qu’en 2022. Ce chiffre révèle un gaspillage systémique et pose la question de l’efficacité des politiques locales de tri et de sensibilisation.





Le stockage encore trop dominant

Parmi les signaux encourageants, le développement du compostage de proximité se poursuit. En 2024, 32 % des habitants disposent d’une solution de compostage, grâce aux efforts du Syvadec. Cela a permis de détourner 5 348 tonnes de biodéchets de la filière classique, en progression de 6 %.

Le recours aux recycleries augmente lui aussi : 52 843 tonnes de déchets y ont été déposées (+3 %), avec 90 % de valorisation en moyenne, un taux qui grimpe à 93 % dans les structures du Syvadec. Ces outils permettent d’absorber une partie des flux, notamment grâce à l’ouverture de nouvelles filières (textiles, équipements de sport, bricolage…).



Malgré ces efforts, 62 % des déchets ménagers en Corse sont toujours envoyés en stockage, dans les deux installations régionales prévues à cet effet. Un taux bien supérieur à la moyenne nationale (17 %, source ADEME), alors même que la réglementation impose depuis 2023 de ne plus enfouir de déchets contenant plus de 65 % de matières valorisables. Les objectifs fixés pour 2025 sont encore loin : 55 % de valorisation matière, 10 % de réemploi, 70 % de tri à la source des biodéchets. À l’heure actuelle, seuls 38 % des déchets produits sont valorisés, tous modes de traitement confondus.



Les disparités territoriales sont également soulignées. Le taux de tri varie de 28 % à 64 % selon les intercommunalités, la moyenne régionale restant à 39 %. Les zones les plus touristiques, comme le pays ajaccien ou la Balagne, enregistrent les plus forts volumes de production, mais pas nécessairement les meilleurs taux de tri.