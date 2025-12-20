CorseNetInfos
A màghjina - Ròtula di luce nant’à a Piazza San Niculà


le Samedi 20 Décembre 2025 à 07:10

Installée pour les fêtes de fin d’année sur la place Saint-Nicolas à Bastia, la grande roue s’illumine à la nuit tombante. Au premier plan, le monument aux morts de la ville se détache en silhouette, rappelant la mémoire collective face aux lumières éphémères des festivités.
Si, comme. Gabriel Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







