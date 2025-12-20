U tempu in Corsica
Les nuages sont nombreux et apportent quelques pluies en journée. Dans le sud de l'île le ciel, surtout en matinée, est parfois plus lumineux mais il n'échappe à la grisaille générale ensuite. Les températures culminent à 18 degrés.
