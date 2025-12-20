Sotta - Comment la nouvelle scierie portée par Delta Bois tente de relancer la filière insulaire

En construisant une scierie à Sotta, Delta Bois s'engage à réduire ses importations de bois tout en exploitant de manière durable les forêts insulaires.
500 000 hectares de forêts en Corse… et une filière bois moribonde. En 2014, l’Insee faisait état d’un volume de bois collecté de 36 000 m³, soit l’une des forêts les moins exploitées de France métropolitaine alors qu’elle en est la région la plus boisée. « Les contraintes géographiques (relief) limitent l’exploitation forestière (…) », soulignait l’étude publiée en 2016, qui avançait une autre explication : « En Corse, 80 % de la surface de la forêt est privée. Les spécificités locales, telles que le morcellement de la propriété privée et l’indivision, entravent la mise en place d’une gestion forestière efficace. » Qui plus est, la Corse a été confrontée au non renouvellement des générations d’exploitants forestiers : « Les vieilles scieries les plus performantes ont fermé et les jeunes n’ont pas pris le relais », regrette Jean-Jacques Gianni, maire d’Evisa et président de l’association des communes forestières de Corse-du-Sud.
Moitié moins d'importations
De fait, ce jeudi 18 décembre, il n’a pas hésité à faire le déplacement jusqu’à Sotta, où s’est tenue l’inauguration de la nouvelle scierie de l’Extrême-Sud, portée sur les fonts baptismaux en 2024 par l’entreprise insulaire Delta Bois. Ses premiers mots, le maire d’Evisa les a exprimés à l’intention de Nicolas Isani, le fondateur de Delta Bois : « Tu es train d’industrialiser la Corse ! Et ça nous fait bien plaisir », l’a-t-il remercié. « On a pris le parti des circuits courts, explique Nicolas Isani. On voulait produire du bois localement et arrêter d’importer. » Un an plus tard, l’entrepreneur a fait l’économie de « 150 camions » dans l’import, en aller-retour entre le Continent et la Corse. Autrement dit, « 5 000 m³ sur les 10 000 m³ de bois » que Delta Bois destinait à la revente cette année ont été transformés dans sa nouvelle scierie, qui s’étend sur 3 hectares et demi et emploie quinze personnes.
De gauche à droite : le maire de Sotta, Jean-Marc Serra ; le président des communes forestières de Corse-du-Sud Jean-Jacques Gianni ; le représentant de PEFC France Adrien Bodichon ; le président de Delta Bois Nicolas Isani.
« La forêt corse, elle est tellement à perte de vue qu’on ne la voie plus, reprend Jean-Jacques Gianni. Sauf quand elle brûle. » Sous-entendu : un déficit d’exploitation de la forêt induit fatalement un manque d’entretien. Après que U Culletivu per a furesta corsa eut tiré la sonnette d’alarme , la Collectivité de Corse a annoncé, fin 2023 , le doublement des crédits alloués à la forêt et à la filière, via un plan d'action qui se décline en cinq axes : assurer la disponibilité de la ressource en bois en améliorant la desserte forestière ; prendre en compte la richesse de la forêt via une gestion par massif ; renforcer l'offre de formation, de recherche et d'innovation ; installer de nouvelles instances forestières ; et enfin développer l'économie de la filière bois par des actions de labellisation.
Ce dernier axe se retrouve au centre de la stratégie choisie par Delta Bois pour sa scierie, puisque le négoce s’est engagé à respecter le cahier des charges du PEFC, le programme international des certifications forestières (*) élaboré « par 120 parties prenantes, des associations environnementales aux gestionnaires de forêts, en passant par les producteurs », précise Adrien Bodichon, le représentant PEFC France venu saluer, ce jeudi, l’adhésion de Scierie Sud Corse à la certification PFEC. Delta Bois est le premier négociant corse à y adhérer, ce qui l’oblige à prélever son bois dans des forêts qui ont également le label PEFC (celles gérées par la Collectivité de Corse, mais aussi les forêts de Noceta, Evisa, Ghisoni ou encore Zonza, selon la volonté exprimée des élus locaux en place).
"Créer une dynamique"
Ce label se veut le garant d’une bonne gestion durable de la forêt, à la croisée des équilibres économiques et environnementaux. Comme par exemple conserver les arbres morts, respecter les périodes d’intervention pour ne pas nuire aux espèces pendant les périodes des reproduction, favoriser la diversité des essences, bannir les OGM ou bien s’informer sur la sensibilité des sols lors des coupes. « En faisant en sorte qu’il y a ait plus d’intrants dans nos forêts, on apportera la garantie de la qualité de notre bois », pointe Jean-Jacques Gianni. Ce qui permettra de revoir à la hausse le cours du bois en Corse, « qui s’est effondré depuis dix ans ».
Sur l’île, seulement 10 % des forêts sont certifiées PEFC, la moyenne nationale étant de 35 %. Adrien Bodichon l’explique par l’absence de transformateur labellisé en Corse, jusqu’à ce que Delta Bois s’engage sur cette voie-là : « Ca risque de créer une dynamique », s’enthousiasme le représentant français du PEFC. Car en bout de chaîne, rappelle Nathalie Barbe, la directrice chargée des relations institutionnelles à l’Office national des forêts (ONF), « le consommateur aussi s’interroge. Contribue-t-il à la déforestation ? Ou bien le bois qu’il consomme a-t-il été géré de manière durable et raisonnée ? » Se faire certifier PEFC, c’est y répondre.
(*) En anglais, PEFC est l’acronyme de « Program for endorsement of forest certification ».
