Sotta : La FDSA dénonce l'éviction d'un agriculteur et "l'urbanisation sauvage" de la commune

Un accord trouvé ?

Les choses seraient-elles en train de s’arranger ? Certains agriculteurs qui devaient initialement participer au rassemblement ne sont finalement pas venus : ils ont en effet expliqué qu’un accord avait été trouvé et qu’une compensation foncière serait proposée à Guy Pacini et sa femme. « Les Pacini ne sont pas au courant. Nous non plus. Mais si c’est le cas, nous nous félicitons que notre action ait pu servir à ça », précise Joseph Colombani.

Quoi qu’il en soit, Madame Pacini a fait faire – et a payé – sa déclaration de surface, il y a quinze jours, à la Chambre d’Agriculture de Corse-du-Sud, comme elle le fait tous les ans : les parcelles contestées y sont toujours incluses.



Le commencement de l’urbanisation de la zone ?

Mais pour Joseph Colombani, les interrogations vont au-delà du cas précis de cet agriculteur : « Nous continuons de penser que ce projet de scierie serait plus à sa place sur une zone industrielle, analyse-t-il. Et que, de plus, même si on devait le réaliser sur un terrain agricole, il serait vraiment bizarre de choisir un terrain comme celui-ci, au milieu de nulle part. Pour nous, si la mairie a choisi de l’implanter là, c’est un cheval de Troie : le commencement de l’urbanisation de cette zone. Et ce n’est pas la présence alibi de quelques exploitations qui nous fera penser le contraire. Quand on regarde la commune de Sotta et le contexte de l’extrême sud, on est en droit de penser que tout va y passer ! La commune de Sotta a déjà commencé son urbanisation sauvage. Nous, syndicalistes politiques, nous ne pouvons pas laisser à la seule clandestinité la responsabilité de la lutte contre la spéculation foncière et immobilière. »



​Affaire à suivre.